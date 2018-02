Com 'triple-double' de Jokic no 1º tempo, Nuggets vence Bucks na NBA

Nikola Jokic fez história na rodada de quinta-feira da NBA. Com um "triple-double" registrado pelo pivô sérvio antes do intervalo, o Denver Nuggets contou com uma "chuva" de cestas de três pontos para superar o Milwaukee Bucks por 134 a 123, fora de casa.

O Nuggets igualou o recorde da franquia com 24 cestas de três, uma a menos do que a marca da NBA, em 40 tentativas. Jokic terminou o duelo com 30 pontos, 15 rebotes e 17 assistências, a maior marca da sua carreira, chegando ao "triple-double" a 1min54 do fim do segundo quarto, quando chegou aos 16 pontos, dez rebotes e dez assistências.

Giannis Antetokounmpo também registrou um "triple-double" somando 36 pontos, 11 rebotes e 13 assistências. Com o nono "triple-double" da sua carreira, ele ultrapassou Kareem Abdul-Jabbar com a maior quantidade da história do Bucks.

Com esse resultado, o Nuggets está na sexta colocação na Conferência Oeste, com 32 vitórias em 58 jogos, mesma posição ocupada pelo Bucks no Leste, também com 32 triunfos, mas em 57 duelos.

No outro jogo disputado na noite de quinta-feira, o Minnesota Timberwolves superou o Los Angeles Lakers por 119 a 111, fora de casa. Taj Gibson marcou 28 pontos, Jimmy Butler acrescentou 24 e Jeff Teague fez 20 para o time de Minneapolis, que chegou a estar perdendo por 15 pontos de diferença no segundo quarto, mas conseguiu a virada para faturar a 24ª vitória em 31 jogos como mandante, desempenho que o impulsiona ao quarto lugar no Oeste. Julius Randle liderou o Lakers com 23 pontos e nove rebotes. O time ocupa a 11ª posição na mesma conferência.

A NBA agora volta as suas atenções para os eventos do fim de semana do All-Star Game, a partir desta sexta-feira, em Los Angeles. A temporada regular será retomada na próxima quinta-feira.