Com 'triple-double' de LeBron e 39 pontos de Irving, Cavaliers bate 76ers fora

O Cleveland Cavaliers se consolidou ainda mais na liderança isolada da Conferência Leste da NBA ao vencer o Philadelphia 76ers por 112 a 108, fora de casa, na rodada da noite deste domingo da liga de basquete dos Estados Unidos.

O resultado fez os atuais campeões da competição passarem a contabilizar 13 vitórias em 15 confrontos, enquanto o 76ers amarga a lanterna da mesma conferência, agora com 13 derrotas em 17 partidas.

Para confirmar favoritismo fora de casa, o Cavaliers contou com nova grande atuação do trio de astros formado por LeBron James, Kyrie Irving e Kevin Love, responsáveis por 90 dos 112 pontos da equipe. O primeiro deles, além de marcar 26 pontos, garantiu um "triple-double" ao ainda dar 13 assistências e pegar dez rebotes.

Irving, por sua vez, foi o cestinha do confronto, com 39 pontos, enquanto Love conseguiu alcançar um "double-double" de 25 pontos e 11 rebotes. Tristan Thompson, com 12 pontos e 12 rebotes, foi outro que atingiu dois dígitos em dois fundamentos pela equipe visitante.

Pelo lado do 76ers, que chegou a terminar os dois primeiros quartos do jogo à frente do placar, mas acabou sucumbindo no período derradeiro do duelo, o principal destaque foi o pivô camaronês Joel Embiid, calouro que marcou 22 pontos.

HARDEN BRILHA DE NOVO

Se LeBron acumulou o 45º "triple-double" de sua carreira na NBA na rodada deste domingo, James Harden voltou a ser decisivo e a brilhar com a camisa do Houston Rockets. Cestinha do jogo, o astro acumulou o seu sétimo "double-double" consecutivo ao marcar 38 pontos e dar 10 assistências, impulsionando a sua equipe rumo à vitória por 130 a 114 sobre o Portland Trail Blazers, fora de casa, onde Eric Gordon também teve bela atuação pelos visitantes ao fazer 26 pontos, sendo 18 deles por meio de cestas convertidas da linha dos três.

Pelo lado do Portland, CJ McCollum foi o maior pontuador, com 28, enquanto o seu companheiro de equipe Damian Lillard veio logo atrás, com 27. A boa performance da dupla, porém, não evitou que a equipe do Oregon sofresse a sua décima derrota em 19 partidas, retrospecto que o deixa logo abaixo da zona de classificação para os playoffs da NBA, na nona posição da Conferência Oeste.

Já o Rockets, que teve o brasileiro Nenê em quadra por 15 minutos, nos quais fez oito pontos, pegou três rebotes e deu uma assistência, é o quinto colocado do Oeste, agora com 11 triunfos em 17 jogos nesta temporada regular.

PACERS BATE CLIPPERS

No segundo jogo seguido sem poder contar com o lesionado Paul George, grande astro da equipe, o Indiana Pacers mostrou força ao derrotar o Los Angeles Clippers por 91 a 70, em casa, em outro confronto deste domingo.

E mais uma vez o substituto de George, Glenn Robinson III, se destacou como já havia acontecido no triunfo anterior da equipe, sobre o Brooklyn Nets. Com 17 pontos e seis rebotes, ele foi um dos cestinhas do time de Indianápolis no duelo ao lado de Myles Turner, que atingiu a mesma pontuação e ainda contabilizou um "double-double" ao apanhar 12 rebotes, sendo decisivo para a sua equipe se garantir na oitava posição da Conferência Leste, agora com nove triunfos e nove derrotas.

Já o Clippers, que amargou a sua segunda derrota seguida e a quarta na temporada após um início de campanha arrasador, teve Blake Griffin como maior cestinha, com 16 pontos, enquanto Chris Paul fez 13 pelos visitantes.

O desempenho ofensivo geral da equipe da Califórnia, porém, foi ruim com os seus apenas 70 pontos marcados no duelo. Assim, passou a ocupar a terceira posição da Conferência Oeste, na qual tem as mesmas 14 vitórias do vice-líder San Antonio Spurs.

LAKERS VOLTA A GANHAR

Após duas derrotas seguidas para o Golden State Warriors, o Los Angeles Lakers voltou a vencer na rodada deste domingo ao bater o Atlanta Hawks por 109 a 94, em casa. Lou Williams, que defendeu o Hawks na temporada 2014/2015, acabou sendo o cestinha da equipe da Califórnia no duelo, com 21 pontos, e foi o maior pontuador do jogo ao lado de Kent Bazermore, dos visitantes.

O brasileiro Marcelinho Huertas, por sua vez, atuou durante apenas um minuto do confronto pelo Lakers, ajudando o seu time com uma assistência.

O resultado fez o Lakers assegurar a oitava posição do Oeste, agora com nove vitórias em 18 jogos, enquanto o Hawks é o quarto do Leste, com sete derrotas em 17 partidas.

Outro brasileiro que atuou por pouco tempo em outro jogo da rodada deste domingo foi Leandrinho, do Phoenix Suns, que esteve em quadra por oito minutos na derrota por 120 a 114 para o Denver Nuggets, em casa. Sem nenhum ponto na partida, ele conseguiu ajudar a sua equipe com apenas um rebote.

O revés fez o Suns passar a contabilizar 13 derrotas em 18 jogos na penúltima posição da Conferência Oeste, na qual o Nuggets é o nono, com nove triunfos em 19 partidas.

FIM DO JEJUM

Mesmo sem poder contar com Dirk Nowitzki, astro que foi poupado para poder se recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita, o Dallas Mavericks encerrou o seu jejum de vitórias na rodada deste domingo. Após oito derrotas seguidas, o time do Texas bateu o New Orleans Pelicans por 91 a 81, em casa.

Lanterna do Oeste e geral da NBA, o Mavericks alcançou apenas a sua terceira vitória em 16 jogos nesta temporada, enquanto o Pelicans, 12º colocado da mesma conferência, agora soma 12 derrotas em 18 partidas disputadas.

Sem o veterano Nowitzki, de 38 anos, o time de Dallas teve Harrison Barnes como principal cestinha, com 23 pontos, enquanto Wesley Matthews veio logo atrás pela equipe da casa, com 21. Já Anthony Davis, com 36 pontos e 13 rebotes, foi disparado o melhor jogador do Pelicans na partida.

Acompanhe os resultados da rodada deste domingo na NBA:

Philadelphia 76ers 108 x 112 Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns 114 x 120 Denver Nuggets

Brooklyn Nets 105 x 122 Sacramento Kings

Orlando Magic 96 x 104 Milwaukee Bucks

Indiana Pacers 91 x 70 Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks 91 x 81 New Orleans Pelicans

Portland Trail Blazers 114 x 130 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 109 x 94 Atlanta Hawks

Confira os jogos desta segunda-feira:

Washington Wizards x Sacramento Kings

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

New York Knicks x Oklahoma City Thunder

Miami Heat x Boston Celtics

Memphis Grizzlies x Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves x Utah Jazz

Golden State Warriors x Atlanta Hawks