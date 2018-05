Com 'triple-double' de Westbrook, Thunder bate Knicks; Warriors vence 12ª seguida

Impulsionado por uma atuação de gala de Russell Westbrook, autor de um "triple-double" de 27 pontos, 18 assistência e 14 rebotes, o Oklahoma City Thunder venceu o New York Knicks por 112 a 103, fora de casa, na rodada desta segunda-feira à noite da NBA.

Em grande fase, o astro conseguiu somar dois dígitos em três fundamentos pelo terceiro jogo consecutivo e foi decisivo para fazer a sua equipe alcançar o seu 11º triunfo em 19 partidas nesta temporada regular. O retrospecto deixa o time na sexta posição da Conferência Oeste.

Foi o 45º "triple-double" da carreira de Westbrook, que foi o cestinha de sua equipe no confronto ao lado de Enes Kanter, suplente que entrou no decorrer do duelo e também brilhou ao marcar 27 pontos.

Já o Knicks, mesmo com a derrota também figura na zona de classificação para os playoffs, na oitava posição do Leste, agora com nove derrotas em 17 partidas. Neste revés sofrido no Madison Square Garden, o time da casa teve Derrick Rose como cestinha da partida, com 30 pontos, mas a melhor atuação coletiva do Thunder prevaleceu.

WARRIORS IMBATÍVEL

Em outro jogo da rodada desta segunda-feira à noite, o Golden State Warriors conquistou a sua 12ª vitória consecutiva ao bater o Atlanta Hawks por 105 a 100, em casa, e alcançou 16 triunfos ao total em 18 partidas. Assim, segue na liderança isolada da Conferência Oeste, enquanto o Hawks é o sexto do Leste, agora com oito derrotas em 18 partidas.

Para seguir imbatível, o atual vice-campeão da NBA voltou a contar com boa atuação do trio de astros formado por Stephen Curry, Kevin Durant e Klay Thompson. Os dois primeiros deles terminaram empatados como cestinhas da partida, com 25 pontos cada, enquanto Thompson colaborou com mais 20

LUCAS BEBÊ AJUDA RAPTORS

Também pela rodada desta segunda-feira, o Toronto Raptors se consolidou na vice-liderança da Conferência Leste, agora com 11 vitórias em 16 partidas, ao arrasar o Philadelphia 76ers por 122 a 95, em casa.

O armador Kyle Lowry foi o cestinha da equipe canadense e da partida, com 24 pontos, enquanto o pivô Jonas Valanciunas também se destacou pelo time ao fazer um "double-double" de 12 pontos e 11 rebotes.

O brasileiro Lucas Bebê também ajudou o Raptors na partida, na qual atuou por 22 minutos e contabilizou seis pontos, quatro rebotes, um toco e uma roubada de bola.

O 76ers, que contou com Robert Covington marcando 20 pontos, amarga a lanterna da Conferência Leste, agora com 14 derrotas em 18 partidas.

Confira os resultados desta segunda-feira:

Washington Wizards 101 x 95 Sacramento Kings

Toronto Raptors 122 x 95 Philadelphia 76ers

New York Knicks 103 x 112 Oklahoma City Thunder

Miami Heat 104 x 112 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 85 x 104 Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves 103 x 112 Utah Jazz

Golden State Warriors 105 x 100 Atlanta Hawks

Confira os jogos desta terça-feira:

Charlotte Hornets x Detroit Pistons

Brooklyn Nets x Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs x Orlando Magic

Utah Jazz x Houston Rockets