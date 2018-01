Com Varejão titular após dois anos, Warriors é atropelado pelo Grizzlies

Anderson Varejão ficou dois anos sem ser escalado como titular, seja no Cleveland Cavaliers ou no Golden State Warriors. O tabu caiu na noite de sábado, contra o Memphis Grizzlies, fora de casa, mas o brasileiro passou muito longe de ter motivos para comemorar. Não pontuou, viu seu time ser atropelado por 110 a 89 e ainda irritou os torcedores do Warriors nas redes sociais.

E, desta vez, ele nem pode reclamar da falta de oportunidade. Ficou em quadra por 18 minutos, índice que não atingia desde março. Substituto do machucado Zaza Pachulia, entretanto, pegou só cinco rebotes.

O brasileiro, porém, não pode ser responsabilizado sozinho pela pior derrota do Warriors na temporada. Tanto Stephen Curry quanto Klay Thompson acertaram só quatro de 14 arremessos de quadra. Kevin Durant foi o melhor do trio, com 21 pontos, o que passou longe de ser suficiente.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com o Memphis abrindo 30 pontos no terceiro quarto, o técnico Steve Kerr aproveitou para descansar um pouco os titulares, que não foram páreo para a ótima atuação defensiva do Grizzlies, que teve sete jogadores fazendo mais de 10 pontos. Marc Gasol e Tony Allen foram os cestinhas, com 19.

O Golden State continua sendo a melhor equipe da temporada da NBA, com 20 vitórias e quatro derrotas. Não é pouco, mas passa longe da campanha passada, quando venceu 73 vezes e só perdeu nove, um recorde na história da liga. Já o Grizzlies aparece em quinto no Oeste, com 17 vitórias em 25 jogos, à frente de potências como Oklahoma City Thunder e Portland Trail Blazers, que começaram a temporada mais bem cotados.

ASTROS

Em Cleveland, com a ginasta Simone Biles na torcida, o Cavaliers venceu o Charlotte Hornets por 116 a 105. A partida foi histórica porque LeBron James ultrapassou a casa dos 27 mil pontos, sendo o primeiro na história da NBA a alcançar esse número de pontos, 7 mil rebotes e 7 mil assistências.

Um jogo depois de assumir o nono lugar no ranking histórico de pontuadores, LeBron teve sua melhor noite em quase três anos, com 44 pontos, 10 assistências e nove rebotes. Ficou a um rebote de um triple-double, portanto. Com 17 vitórias em 22 jogos, o Cavaliers é o primeiro do Leste e segundo no geral.

Quem também faz ótima campanha é o Houston Rockets, que chegou à sexta vitória seguida vencendo o Dallas Mavericks por 109 a 87, em clássico regional do Texas. James Harden, em ótima fase, fez 18 pontos, pegou nove rebotes e deu 16 assistências. Nenê foi poupado depois de atuar por bastante tempo nos dois jogos anteriores. Aos 34 anos, ele tem sido preservado com regularidade. O Rockets, afinal, pensa nos playoffs, dividindo com o Los Angeles Clippers o terceiro lugar do Oeste.

OUTROS JOGOS

Dwyane Wade reencontrou o Miami Heat, desta vez em Chicago, e levou o Bulls a mais uma vitória, desta vez por 105 a 100. Astro da franquia, marcou 28 pontos. Mesmo assim, não foi o cestinha, posto que coube a Jimmy Butler, com 31. Cristiano Felício recebeu 17 minutos em quadra, marcando seis pontos e colhendo importantes sete rebotes. Foi o terceiro jogo seguido que ele entra e corresponde.

Raulzinho também teve uma boa noite na vitória do Utah Jazz sobre o Sacramento Kings, por 104 a 84. Em 11 minutos, marcou oito pontos, pegou quatro rebotes e deu três assistências. Em todas essas quatro estatísticas, foi a melhor noite dele na NBA na temporada.

Confira os resultados na NBA:

Washington Wizards 110 x 105 Milwaukee Bucks

Orlando Magic 113 x 121 Denver Nuggets

Indiana Pacers 118 x 111 Portland Trail Blazers

Cleveland Cavaliers 116 x 105 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 105 x 100 Miami Heat

Memphis Grizzlies 110 x 89 Golden State Warriors

Houston Rockets 109 x 89 Dallas Mavericks

San Antonio Spurs 130 x 101 Brooklyn Nets

Utah Jazz 104 x 84 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 133 x 105 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos deste domingo:

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Phoenix Suns x New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers x New York Knicks