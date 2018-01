Cavaliers vence Sixers e amplia vantagem na NBA

Apesar disso, as atenções foram todas voltadas para Irving, que disputava sua primeira partida na atual temporada. Recuperado de grave lesão no joelho, sofrida ainda nas finais do campeonato passado, ele contribuiu com 12 pontos, quatro assistências e duas roubadas de bola.

LeBron e Irving não foram os únicos a se destacar nesta noite. Com bom conjunto, o Cavaliers contou com 20 pontos de Matthew Dellavedova e dez de Kevin Love. Discreto, Anderson Varejão saiu do banco de reservas para registrar três rebotes e uma assistência, sem pontuar nos 12 minutos em que esteve em quadra.

Com seu 18º triunfo, o Cavaliers ampliou a vantagem na liderança da Conferência Leste - tem sete derrotas. Já o Sixers segue com fraca campanha, com apenas uma vitória em 29 jogos disputados nesta temporada.

Buscando seu lugar entre os primeiros colocados, o Atlanta Hawks venceu mais uma neste domingo ao bater o Orlando Magic por 103 a 100, fora de casa. A equipe de Tiago Splitter ocupa o sexto lugar da tabela Leste, com 17 triunfos e 12 derrotas.

Paul Millsap foi o destaque da partida, com um "double-double" de 13 pontos e 13 rebotes em favor dos visitantes. Kyle Korver contribuiu com 19 pontos e Splitter, com 14 minutos em quadra, ajudou com seis pontos e três rebotes. Com o tropeço, o Orlando está em nono lugar na Conferência Leste, com 15 vitórias e 12 derrotas.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Miami Heat 116 x 109 Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets 85 x 100 Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers 108 x 86 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 95 x 101 Milwaukee Bucks

Toronto Raptors 94 x 104 Sacramento Kings

Orlando Magic 100 x 103 Atlanta Hawks

Denver Nuggets 125 x 130 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Washington Wizards x Sacramento Kings

Boston Celtics x Minnesota Timberwolves

New York Knicks x Orlando Magic

Atlanta Hawks x Portland Trail Blazers

Chicago Bulls x Brooklyn Nets

Houston Rockets x Charlotte Hornets

San Antonio Spurs x Indiana Pacers

Utah Jazz x Phoenix Suns

Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder