Começa a decisão da Liga Sul-Americana Universo/Ajax, de Goiânia, e Unitri/Uberlândia começam nesta quarta-feira a disputa inédita do título da Liga Sul-Americana de Basquete. Pela primeira vez em oito edições a final será brasileira. O primeiro jogo da série melhor-de-cinco será em Goiânia (GO), às 20h30, e terá transmissão da ESPN Brasil. Atual campeã nacional, a equipe de Uberlândia ficou com a segunda colocação no Grupo D na fase classificatória. Nas quartas-de-final bateu o Atenas de Córdoba e na semifinal, o Boca Juniors. O time é dirigido por Hélio Rubens, técnico com dois títulos na Liga: venceu em 1999 e 2000, comandando o Vasco da Gama. Já a equipe goiana, do técnico Mário Soares, é estreante no campeonato. Foi a melhor do Grupo A na primeira fase; passou por Marinos nas quartas e Cocodrilos, na seminal. Com melhor campanha, terá o direito de disputar três dos cinco jogos em casa. Apesar disso, a Universo/Ajax vai lutar contra um tabu: desde 2001, a equipe jogou 16 vezes com Uberlândia e ganhou apenas uma vez - em 2003. O segundo confronto será novamente em Goiás, às 20h30; o terceiro, no dia 27, em Uberlândia. Se houver necessidade da quarta partida, também será em Minas, no dia 28; um quinto confronto seria disputado em Goiânia no próximo 4. NACIONAL MASCULINO - A TIM/Londrina recebe a Universo/BRB às 20h. A equipe paranaense está em 15º lugar na tabela, enquanto a equipe de Brasília é a sexta.