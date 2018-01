Começa amanhã a semifinal do basquete Começa neste sábado a fase semifinal do Campeonato Nacional Feminino de Basquete, em melhor-de-cinco jogos, com a partida entre Black&Decker/Uberaba e Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos, às 21h, em Uberaba. No domingo, São Caetano e Unimed/Americana enfrentam-se em São Caetano do Sul, às 20h30. A SporTV transmite ao vivo os dois jogos. São Paulo - No domingo, também começa a semifinal do Campeonato Estadual Masculino, com Corinthians/Mogi x Franca, em Mogi das Cruzes, às 16h15. A ESPN Brasil transmite ao vivo.