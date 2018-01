Começa decisão do Nacional de basquete COC/Ribeirão e Unit/Uberlândia iniciam nesta quinta-feira, às 20h30, no Ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, com transmissão pela Sportv, a decidir o Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino. Ambos buscam um título inédito. O time mineiro tem vantagem de poder atuar três das cinco partidas possíveis do play-off em casa, mas o confronto promete equilíbrio. "Fora disso será uma situação atípica", afirma o técnico do COC, Aluísio Ferreira, o Lula, também treinador da seleção brasileira. "Será um confronto de equilíbrio e é bom poder jogar mais em casa, mas não vejo muita vantagem, não", concorda o técnico do Unit, José Roberto Lux, o Zé Boquinha. "Agora, vale mais suor do que talento", emenda ele. Para Lula, a série decisiva será mais árdua do que os 39 jogos anteriores. "O caminho é duro", afirma ele. Se o Uberlândia tem o time mais experiente, o COC tem jogadores jovens já tarimbados, avisa Lula. "A final será bonita, pois ambos lutaram muito para chegar aqui." Para tentar facilitar as coisas para a sua equipe, Lula gastou dez horas de seu tempo para montar uma fita de vídeo de 23 minutos, em seu laptop, para mostrar as principais características dos adversários (como arremessam, driblam, marcam), editando jogador por jogador. "Isso ajuda os jogadores a mentalizar as qualidades do rival, pelas imagens, para que tenham, na cabeça, arquivos para processar durante as partidas", explica Lula. Com um programa de computador, ele mesmo editou cada jogada. "Eu posso usar meu tempo para isso, os jogadores não." Além de detalhar tudo aos jogadores, Lula também aprendeu e com isso, se preparou melhor para os confrontos. Ele fazia as edições antes, mas mecanicamente (em aparelhos de vídeos), gastando mais tempo. Agora, com o programa computadorizado, ganha tempo, digitalizando as imagens, usando câmeras lentas, selecionando jogadas de marcações. "O produto final fica mais elaborado e os jogadores, depois, discutem os lances, participam", diz Lula, explicando a abertura que dá ao grupo. "Time quieto não ganha campeonato, é preciso falar, agregar valores", ensina o técnico. Lula, porém, não esquece-se de elogiar o adversário. "O Uberlândia tem um elenco invejável, com reservas que seriam titulares em qualquer outro time", argumenta ele. Lula não coloca responsabilidade sobre o time para vencer o primeiro confronto. "Nosso objetivo é sempre ganhar o próximo jogo, não considerar um deles essencial." O COC iniciará a partida com Nezinho, Alex, Renato, Márcio e Lucas Daniel. No Uberlândia, Zé Boquinha tem um problema: Brent, recuperando-se de distensão muscular, entrará durante a partida. Espiga será o titular, ao lado de Valtinho, Tony Harrys, Juliano e Estevam. Para o treinador, a vontade de ser campeão prevalecerá, assim como, em play-offs, o ponto decisivo poderá ser a defesa. "Isso ocorre no mundo todo em play-offs, pois, quando se perde um jogo, começa-se a se perder a série", diz Zé Boquinha, que considera o retrospecto de seu time irrepreensível na fase de classificação do Brasileiro. "Talvez seja a melhor da história", comenta ele, que, no entanto, sabe que o COC será um adversário complicado. "O COC é um time homogêneo, joga por música, essa é a sua força", destaca Zé Boquinha.