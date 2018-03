Começa fase decisiva do basquete Começa nesta quinta-feira a fase decisiva, a dos playoffs, do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, com três partidas. Às 20 horas jogam Fluminense x Botafogo, no Ginásio do Tijuca, e Tilibra/Copimax/Bauru x Vasco, no Ginásio Panela de Pressão. A SporTV vai mostrar o confronto entre o Unit/Uberlândia e o COC/Ribeiro Preto, no ginásio do time mineiro, às 21 horas. O playoff será disputado em uma série melhor-de-cinco partidas ? quem vencer três jogos primeiro classifica-se para as semifinais. A primeira rodada será fechada na sexta-feira, quando jogam Flamengo/Petrobras x Marathon/Franca.