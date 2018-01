Começa final do Nacional de basquete A final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete começa nesta sexta-feira, com a primeira partida da série melhor-de-cinco. A Telemar recebe no Rio de Janeiro a Unitri/Uberlândia, atual campeã, às 18h15 (com transmissão da SporTV). Na fase de classificação, o time carioca terminou em primeiro lugar, com 56 pontos (26 vitórias e quatro derrotas). A equipe de Uberlândia foi terceira colocada, com 53 pontos (23 vitórias e sete derrotas). Na semifinal, a Telemar ganhou da Universo/DF e os mineiros eliminaram o COC/Ribeirão Preto. "Como final sempre gera grandes expectativas, o primeiro passo é estarmos tranqüilos para manter nosso padrão de jogo. Temos de jogar com muita atenção na defesa e sem afobação no ataque", afirmou Sandro Varejão, pivô da Telemar.