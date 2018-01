Começa hoje a grande final da NBA O equilíbrio marca a decisão da NBA, entre San Antonio Spurs e Detroit Pistons. A final reúne justamente os dois últimos campeões e começa nesta quinta-feira, numa série melhor-de-sete jogos. E não há como apontar favorito. Na temporada regular, foram dois jogos entre eles, com um triunfo para cada. Com tanta igualdade, o duelo entre as melhores defesas da NBA pode ser decidido no talento individual. No lado do Spurs, destaque para Tim Duncan e o argentino Ginobili. E pelo Pistons, Rasheed Wallace e Ben Wallace dominam o garrafão.