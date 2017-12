Começa luta entre Corinthians x Uberlândia Começa neste domingo a série que apontará um dos finalistas do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, entre Corinthians/UMC e Unit/Uberlândia. O primeiro jogo da série melhor-de-cinco da semifinal será às 11 horas, no Ginásio de Esportes de Mogi das Cruzes (com SporTV e RedeTV!). As equipes voltam a se enfrentar quinta-feira e no dia 6, no Uberlândia Tênis Clube. Os mineiros lideraram a fase de classificação. Os paulistas ficaram em quarto. Nas quartas-de-final, o Corinthians eliminou o ACF Campos/Universo (3 a 1); o Uberlândia superou o Universo BH/Minas (3 a 0). ?O Uberlândia é o favorito, mas temos potencial para ir à final. O primeiro passo é vencer em casa?, diz o armador Fúlvio, do Corinthians. O ala Rogério, de Uberlândia, fala em disputa equilibrada. ?Não somos favoritos, mas temos condições de ganhar fora de casa.? LIGA - Pelo Grupo B da Liga Mundial Feminina de Clubes, a Unimed/Americana enfrenta neste domingo, às 18 horas, em Americana, o Habana Basketball. Os dois melhores da chave asseguram vaga na fase final, em outubro, na Rússia. Pelo Grupo A, já estão classificados o Baltic Star, da Rússia, e o WKBL All-Star, da Coréia do Sul. Também estão na final o Samara e a seleção da WNBA, campeão e vice de 2003, respectivamente.