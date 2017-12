Começa Nacional Feminino de Basquete O Campeonato Nacional Feminino de Basquete será aberto nesta sexta-feira, com quatro partidas. No total, 9 times participam do torneio organizado pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB). Atual campeã nacional, a Unimed/Pão de Açúcar/Ourinhos enfrenta ao Apuc/Goiás, em Goiânia, às 19h30. Depois, às 20 horas, os outros três jogos: no ABC paulista, o Santo André encara Catanduva; São Bernardo joga em casa com Guarulhos; e o Sport pega o São Caetano, em Recife. ?No papel, somos favoritos ao título. Isso traz uma grande cobrança para a nossa equipe?, disse Antônio Carlos Vendramini, técnico de Ourinhos e dono de três títulos do Nacional Feminino: Fluminense/1998, Paraná/2000 e Ourinhos/2004.