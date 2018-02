Começa nesta terça o campeonato da NLB Começa nesta terça-feira o Campeonato Nacional da Nossa Liga de Basquete (NLB), com um jogo pelo torneio masculino: a Winner/Limeira (vice-campeã paulista) recebe a Telemar/Rio de Janeiro (campeã brasileira este ano da Confederação Brasileira de Basquete ? que não reconhece a liga presidida por Oscar Schmidt). A ESPN Brasil transmite ao vivo, a partir das 20 horas. A competição masculina terá 18 equipes, divididas em Conferências Norte e Sul. A liga respeitará as datas dos Campeonatos Estaduais. A preliminar desta terça-feira, às 18 horas, será um jogo-exibição com atletas das seis equipes femininas que estarão na competição, três delas veteranas de seleção brasileira: Janeth, Hortência e Paula ? as duas últimas são ex-jogadoras e também fazem parte da diretoria da NLB. ?É grande a minha expectativa e a de todos que gostam de basquete. Será o primeiro Brasileiro de verdade?, afirma Oscar. A NLB foi criada em 16 de março e, desde então, passou a organizar o campeonato. ?Eu sabia que daria certo, pela determinação de clubes como Limeira, Araraquara, Ulbra, São José dos Pinhais... E também de Franca e Paulistano, que deixaram a NLB pelos motivos deles e foram as maiores perdas que tivemos.? Na Telemar, o técnico Miguel Ângelo da Luz escalou Douglas, Ratto, Betão, Aylton e Sandro Varejão e lembrou que o time do colega Luiz Zanon está com mais ritmo de jogo (Limeira disputa atualmente o Campeonato Paulista).