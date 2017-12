Começa o julgamento de Kobe Bryant Causou frenesi o início do julgamento de Kobe Bryant, astro do Los Angeles Lakers, da NBA, acusado de assédio sexual. A mídia cobriu em peso e transmitiu ao vivo para os Estados Unidos. A primeira audiência foi marcada para 9 de outubro. O tribunal de Eagle, até então uma pacata cidade do Colorado, recebeu um aparato de segurança digno de chefe de Estado. E vários fotógrafos registraram a inédita experiência na vida de Kobe Bryant, que entrou, ouviu a acusação ser formalizada e foi embora. Acusado por uma funcionária de hotel de 19 anos, Kobe Bryant, de 24, casado e pai de uma filha, admite a relação, mas não que tenha sido à força. A pena pode variar de três anos de detenção a prisão perpétua, além de multa de US$ 750 mil.