Começam as semifinais do basquete As semifinais do Campeonato Nacional Masculino de Basquete começam nesta sexta-feira, em séries melhor-de-cinco jogos. Em Ribeirão Preto, COC e Unitri/Uberlândia, os dois últimos campeões, se enfrentam às 19 horas, com transmissão da SporTV 2. No sábado será a vez do duelo entre Telemar (RJ) e Universo/BRB (DF). Para disputar mais uma final, o time de Ribeirão Preto confia no armador Nezinho, que tem 24 anos e 1,85 metro. Técnico do COC e da seleção brasileira, Lula Ferreira é só elogios para o atleta: "Ele chegou aqui em 2000, saiu do banco de reservas e hoje é um jogador importantíssimo. Ele e o Renato são os termômetros do time." Assim que acabar o Nacional, Nezinho tentará realizar o sonho de jogar na NBA. "Vou para Cleveland, a cidade onde o Anderson Varejão joga, para fazer uns testes e ver se me querem por lá", contou o jogador, que já estourou a idade de tentar o Draft da NBA. "O limite é de 23 anos. Depois disso só com convite dos times." Em Ribeirão, Nezinho é estrela. "Apesar de a cidade viver de futebol (com Botafogo e Comercial), o time de basquete é muito popular. Quando ando na rua sou bastante reconhecido. Nos jogos de final a coisa complica. Tem umas meninas que se exaltam e querem até tomar nossos shorts...", revelou.