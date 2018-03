Começam os playoffs do Nacional As quartas-de-final do Nacional Masculino de Basquete terão, quinta-feira: Telemar x São José dos Pinhais/Keltek, às 19h30, Universo/BRB x Uniara/Araraquara, às 20 horas; na sexta-feira: COC/Ribeirão Preto x Pitágoras/Minas, às 17 horas (SporTV), Unitri/Uberlândia x Paulistano/Dix Amico, às 20 horas. A série será decidida em melhor-de-cinco jogos.