Comissão mantém vitória do Ajax O Flamengo teve nesta quarta-feira indeferido seu recurso, por unanimidade, 4 a 0, para a mudança de resultado da quarta partida pela semifinal do Campeonato Nacional de Basquete, quando foi vencido pelo Universo/Ajax por 78 a 76. A intenção do time carioca era a de fazer com que a Justiça validasse uma cesta de três pontos de Mark Brown arremessada com o cronômetro zerado. Como o resultado foi em primeira instância, a competição permanecerá paralisada até que todos os recursos do Rubro-Negro sejam analisados, o que deverá ocorrer na próxima semana. ?Vim aqui fazer papel de bobo. O voto já estava pronto?, esbravejou o advogado do Flamengo, Michel Assef, após o relator da 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Fabiano Jantalha, ter lido sua sentença. ?O Flamengo é que não tem que jogar essas competições para não ficar levantando o nome dessas empresas.? O relator do tribunal explicou ter deixado escrito seu voto, antes de ouvir as as três testemunhas apresentadas pelo Flamengo, porque precisava ?partir de algum ponto?. Confessou-se frustrado pelo fato de o Rubro-Negro em momento algum ter apresentado provas suficientes para demonstrar, por exemplo, que o arremesso foi feito antes de o cronômetro zerar. ?É natural ter o voto pronto. Julgo com bases nos autos do processo e fiquei ansioso para ouvir as testemunhas?, contou o relator da 1ª Comissão Disciplinar. ?Agora, o Flamengo não provou que a cesta foi feita dentro do tempo ou muito menos que o juiz (Sérgio Pacheco) foi coagido. As provas apresentadas foram insuficientes.? Agora, o Flamengo terá três dias úteis para recorrer. O advogado rubro-negro assegurou que nesta quinta entrará com um novo recurso. Já o presidente do STJD da CBB, Marcelo Barbieri, previu que na próxima semana a sessão decisiva será realizada. Por enquanto, o Nacional fica paralisado até o último recurso ser analisado. A briga judicial começou quando o árbitro Sérgio Pacheco validou e posteriormente anulou uma cesta de três pontos que daria a vitória ao Flamengo, por 79 a 78, e o classificaria para a final, porque fecharia o play-off por 3 a 1. Ao validar a cesta e terminar o confronto, o juiz se retirou de quadra e 20 minutos depois voltou, anulando o arremesso, realizado já com o cronômetro zerado. ?Não houve erro de direito e nem de fato para a impugnação da partida ou do resultado. O regulamento é claro quando se refere a atitude do árbitro, que tem o direito e tempo de mudar a súmula, desde que não a tenha assinado?, argumentou o relator da 1ª Comissão Disciplinar. ?Esperava que o Flamengo me trouxesse uma súmula assinada pelo juiz, com o placar favorável a ele por 79 a 78, o que não ocorreu.?