Confusão no basquete acaba amanhã Termina nesta quarta-feira a confusão entre Flamengo e Universo/Ajax, que estão disputando uma vaga na final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O Superior Tribunal da Justiça Desportiva julga nesta quarta-feira, a partir das 18 horas, o recurso do time carioca, que pede que o resultado do quarto jogo da série melhor-de-cinco - em que o Universo empatou em 2 a 2 - seja anulado. No primeiro julgamento, o pedido do Flamengo foi negado unanimamente. Caso isso aconteça novamente nesta terça, a quinta e última partida da semifinal deve ser realizada na sexta-feira, no Rio de Janeiro. Segundo Lula Ferreira, o técnico da seleção brasileira, o Campeonato Nacional deve acabar até 4 de julho para que os atletas possam se apresentar para os treinos - o grupo disputará o Sul-Americano em julho, na cidade de Campos, também no Rio. A equipe da Unit/Uberlândia, comandada pelo técnico Hélio Rubens, foi a primeira equipe a garantir vaga na final, sobre o Corinthians/Mogi.