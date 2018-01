Conheça as equipes que vão disputar os playoffs da NBA As quartas-de-final das Conferências Leste e Oeste da NBA começam no próximo sábado e o campeonato entra em sua reta final. Serão oito duelos, definidos em melhor-de-sete jogos (ou seja, quem vencer quatro estará classificado). Confira os duelos e um resumo do que esperar de cada confronto: CONFERÊNCIA OESTE Dallas Mavericks x Golden State Warriors O Golden State volta aos playoffs após 12 anos (a última vez foi em 1994) e tem a missão inglória de tentar parar o ala alemão Dirk Nowitzki, que comanda o forte grupo do Mavericks, equipe com melhor campanha da temporada regular. Mesmo com atuações inspiradas do armador Byron Davis, o Warriors tem chances mínimas. Projeção de 4 a 0 para os texanos. Phoenix Suns x Los Angeles Lakers A equipe de Los Angeles vai contar com um dos melhores jogadores da atualidade na NBA, Kobe Bryant, mas mesmo marcando 50 ou mais pontos 21 vezes em sua carreira, só ele não será páreo para a correria bem coordenada do Phoenix Suns, comandado pelo atual MVP (melhor jogador) da liga, o armador canadense Steve Nash. Além disso, o time do Arizona conta com a volta do forte ala-pivô Amare Stoudemire e de um dos melhores sextos jogadores da NBA, o brasileiro Leandrinho. Se os californianos vencerem as duas partidas em casa, já podem dar-se por satisfeitos. San Antonio Spurs x Denver Nuggets O time do pivô brasileiro Nenê chega com força para os playoffs e conta com uma das melhores duplas dos últimos anos, o ala Carmello Anthony e o armador Allen Iverson. Mas eles jogam juntos há pouco tempo. Carmello ainda precisa mostrar serviço em playoffs, e Iverson se acostumar com o fato de que não carrega mais uma equipe inteira nas costas, como fazia no Philapelphia 76ers. O Spurs tem um dos times mais equilibrados da liga e conta com um trio que faz grandes estragos: Tim Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker. A vaga provavelmente ficará com o San Antonio. Utah Jazz x Houston Rockets O confronto mais equilibrado da Conferência Oeste. O que pode fazer diferença é mesmo o mando de quadra, que é da equipe de Salt Lake City. Aliás, o Jazz, do ala-pivô brasileiro Rafael ´Baby´ Araújo´, fez uma boa temporada regular e é um time mais bem distribuído que o Rockets, que depende muito da inspiração do ala Tracy McGrady e da força no garrafão do chinês Yao Ming. Não há favoritos e o confronto promete ser decidido em sete jogos. CONFERÊNCIA LESTE Detroit Pistons x Orlando Magic Com uma tradição de jogo compacto e calcado na força do grupo, o Detroit Pistons não sentiu muito a falta do pivô Ben Wallace (agora no Chicago Bulls), que foi bem substituído pelo veterano Chris Weber. Mas Chauncey Billups, Rip Hamilton, Tayshaun Prince e Rasheed Wallace começam a perder o gás de anos anteriores. Porém, mesmo com um time em ascensão, o Orlando Magic não tem conjunto para bater a equipe de Michigan. Pode até vencer seus jogos em casa, mas não passa disso. Cleveland Cavaliers x Washington Wizards O Cavs, equipe do ala-pivô brasileiro Anderson Varejão, chega com muita moral aos playoffs. Além disso, teoricamente, pegou um adversário mais fácil que do Detroit Pistons, o Washington Wizzards - o time não contam com a sua estrela Gilbert Arenas, lesionado. É a hora de LeBron James mostrar porque muitos o consideram como o sucessor de Michael Jordan. O time de Cleveland tem tudo para encerrar o confronto com um tranqüilo 4 a 0. Toronto Raptors x New Jersey Nets Uma incógnita. De um lado a juventude do surpreendente Toronto Raptors, que fez a melhor campanha de sua história na NBA, de outro a dupla Jason Kidd (que fez 12 ´triple-doubles´ na temporada) e Vince Carter, que recuperou sua melhor forma na reta final para os playoffs. O mando de campo pode pesar para a equipe das jovens promessas Chris Bosh e Andrea Bargnani, capitaneados pelo armador espanhol Jorge Garbajosa. Miami Heat x Chicago Bulls Se há um confronto equilibrado nos playoffs da temporada 2006/2007 da NBA, este é o jogo. A volta do armador Dwayne Wade pode ser um ponto de vantagem para Miami. O atual campeão da liga também conta com o motivado Shaquille O´Neal. Mas o time anda inconstante na temporada e o forte elenco do renovado Bulls pode se aproveitar. O palpite mais acertado é apostar em uma decisão na sétima partida, com uma ligeira vantagem para a equipe da Flórida, que decide em casa e tem pelo menos um gênio em quadra, Wade.