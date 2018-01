Conti/Assis abre returno do Paulista O Conti/Assis, líder invicto do Grupo B do Estadual Masculino de Basquete, recebe o XV/Da Barra (quinto do mesmo grupo) às 20 horas, na abertura do returno. No confronto entre as equipes na primeira fase da competição, Assis levou a melhor ? e fora de casa: 80 a 77. Outros três jogos do Grupo B completam a rodada, no mesmo horário. Em Franca, o time da casa (terceiro) enfrenta a Hebraica (oitava). A Uniara/Araraquara (segunda) recebe São Bernardo (nono). E no ABC, o São Paulo/Santo André (quinto) enfrenta Americana (quinta).