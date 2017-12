Contundido, Nenê não joga e Denver perde O Minessota Timberwolves derrotou o Denver Nuggets por 89 a 76, na noite destar terça-feira, em partida válida pela liga de basquete norte-americana, a NBA. O brasileiro Nenê, do Nuggets, não entrou em quadra. O destaque da partida foi o jogador Kevin Garnett, que contribuiu para a vitória do Timberwolves com 26 pontos, 11 rebotes e oito assistências. Veja os resultados das outras partidas da noite: San Antonio Spurs 94 x 81 Golden State Warriors Detroit Pistons 106 x 96 L.A. Lakers Atlanta Hawks 101 x 93 Milwaukee Bucks New Orleans Hornets 88 x 85 New Jersey Nuts Cleveland Cavaliers 103 x 95 L.A. Clippers Miami Heat 105 x 98 Seattle SuperSonics