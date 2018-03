Contusão pode tirar Leandrinho do Pré-Olímpico na Grécia

O armador Leandrinho Barbosa, principal jogador da seleção brasileira masculina de basquete, confirmou neste domingo que está com uma contusão no joelho direito e corre o risco até de passar por cirurgia. Com isso, ele pode desfalcar o Brasil no Torneio Pré-Olímpico Mundial, de 14 a 20 de julho, em Atenas, na Grécia. "Tenho certeza que deve ser a carga de jogos. Estou com um pouco de medo. Não sei o que vai acontecer", revelou Leandrinho, em entrevista à TV Globo. Segundo o jogador, a dor no joelho direito começou ainda durante a temporada da NBA, quando ele defendeu o Phoenix Suns. Convocado na semana passada, Leandrinho já avisou que não poderá se apresentar à seleção brasileira no dia 8 de junho, no Rio de Janeiro, como está programado. Ele irá passar por uma avaliação médica no dia 12 de junho, em Phoenix, nos Estados Unidos, para decidir como será a sua recuperação do problema no joelho. "Ainda tenho tempo, tenho esperança. Mas não posso ficar muito esperançoso. A questão não é que eu não quero ir pra seleção. Se eu puder, eu vou querer estar junto com o grupo", afirmou Leandrinho. Apesar de ainda contar com a presença de Leandrinho no Pré-Olímpico, o técnico espanhol Moncho Monsalve já tem opções para substituí-lo na seleção brasileira. Os nomes dos prováveis convocados são Jonathan Tavernari, da Universidade de Brigham Young (EUA), e Duda, do Flamengo. O basquete masculino do Brasil não disputa uma Olimpíada desde a edição de Atlanta, em 1996. E Leandrinho é uma das esperanças da seleção para conseguir uma das três vagas que estarão em jogo no Pré-Olímpico na Grécia, última oportunidade para ir aos Jogos de Pequim. MULHERES A seleção brasileira feminina de basquete também está com problemas. A armadora Adrianinha afirmou neste domingo que não poderá se apresentar ao time do Brasil que disputará o Torneio Pré-Olímpico Mundial, de 9 a 15 de junho, em Madri, na Espanha. Ela alegou "razões particulares" para o pedido de dispensa.