Contusão tira Alex da temporada da NBA O brasileiro Alex Garcia sofreu uma nova contusão e, dessa vez, perderá o resto da temporada da NBA. O jogador do New Orleans Hornets, a pior equipe do campeonato até o momento, sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo durante jogo com o Washington Wizards no domingo. Alex já tinha sofrido uma lesão na virilha, perdendo 7 jogos da temporada 2004/2005. Com isso, conseguiu jogar apenas 8 vezes no campeonato, sendo 3 como titulares - o New Orleans disputou 19 partidas e venceu apenas 1. E obteve médias de 5,5 pontos e 2,3 assistências. "Meu joelho parece uma bola de futebol. Nem consigo contar o que estou sentindo, só que estou muito frustrado", lamentou Alex. "Vou esperar mais umas duas semanas, até o joelho desinchar, para ser operado. Não sei quanto tempo vou ficar parado. O fisioterapeuta disse que deve ser no mínimo seis meses." Alex se machucou sozinho em uma jogada de ataque. "Fiz uma finta perto do garrafão, cheguei debaixo do aro e quando fui saltar para cavar a falta meu joelho abriu. Ninguém encostou em mim, não pisei no pé de ninguém. Foi de bobeira que isso aconteceu. Agora só me resta ter paciência", contou. Histórico - A carreira de Alex na NBA tem sido recheada de contusões. Contratado na temporada passada pelo San Antonio Spurs, então o campeão da liga norte-americana de basquete, ele quebrou o dedo do pé esquerdo durante a preparação para o campeonato e perdeu os 33 primeiros jogos do time. Recuperado, jogou duas vezes pelo Spurs e se contundiu de novo. Dessa vez, a lesão no joelho direito o afastou pelas 47 partidas restantes da temporada. Negociado com o New Orleans Hornets, Alex esperava recomeçar sua carreira na NBA neste campeonato. Mas sofreu outro duro golpe. Outros em ação - Alex é um dos 5 jogadores brasileiros na NBA. O mais antigo é Nenê, do Denver Nuggets. Além deles, Leandrinho (Phoenix Suns), Rafael "Baby" Araújo (Toronto Raptors) e Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers) disputam a liga.