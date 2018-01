Copa América: Brasil enfrenta os EUA Estão definidas as semifinais da Copa América masculina de basquete, que está sendo disputada em São Domingos, na República Dominicana: Venezuela x Argentina (22h30 de Brasília) e Brasil x Estados Unidos (20 horas de Brasília). A definição dos confrontos ocorreu nesta sexta-feira, com os resultados do dia: Panamá venceu o Uruguai por 78 a 71, a Argentina ganhou do Brasil por 71 a 60, Porto Rico venceu os Estados Unidos por 88 a 83 e a República Dominicana bateu a Venezuela por 87 a 63. Assim, a classificação final foi: 1.º - Argentina, 13 pontos; 2.º - Brasil 11; 3.º - Estados Unidos, 11; 4.º - Venezuela, 11; 5.º - Panamá, 11; 6.º - República Dominicana, 10; 7.º - Porto Rico, 10; e 8.º - Uruguai, 7.