Copa América: Seleção brasileira campeã O Brasil conquistou neste domingo o inédito título de campeão da Copa América de basquete masculino ao vencer a Argentina por 100 a 88, em São Domingos, na República Dominicana. Foi uma vitória marcante, num jogo bastante equilibrado, onde o time brasileiro só conseguiu abrir vantagem no último quarto. Leandrinho, com 29 pontos, cinco assistências e dois rebotes, foi o destaque da final. O jogo - A Seleção Brasileira começou mal a partida. No primeiro quarto, a Argentina abriu vantagem e conseguiu fechar com o placar de 21 a 32. Depois da conversa no intervalo com o técnico Lula Ferreira, os brasileiros começaram a reagir e viraram, garantindo a vitória parcial por 49 a 43 no final do segundo quarto (e conseqüente final do primeiro tempo). Mesmo assim, em momento algum a Argentina deu folga, chegando até a recuperar a vantagem no placar. Mas no final do terceiro quarto os brasileiros venceram por 67 a 66. A prova do bom desempenho dos adversários é considerando os pontos somente do penúltimo período: Argentina 23 a 18. No último quarto, era impossível prever quem seria o vencedor. Só que Leandrinho resolveu aparecer e desequilibrou o jogo, fazendo várias cestas de três pontos, com a Seleção Brasileira chegando até a garantir uma vantagem de doze pontos. A partir disso, foi só se garantir para assegurar a vitória no jogo e o título inédito.