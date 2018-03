Corinthians busca outra vitória no basquete A oitava semana do 15º Campeonato Nacional Masculino de Basquete terá um jogo nesta quarta-feira, entre o Corinthians/Mogi e a URB/Adeblu, em Mogi das Cruzes, às 20 horas. O Corinthians tem 15 jogos (8 vitórias e 7 derrotas) e ganhou as últimas três partidas sob o comando do novo técnico Edvar Simões. O time catarinense fez 14 jogos (4 vitórias e 10 derrotas) e venceu uma das oito partidas que disputou fora de casa.