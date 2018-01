Corinthians decide Estadual com Ribeirão O time do Corinthians/Mogi garantiu vaga na final do Campeonato Estadual Masculino de Basquete, neste sábado à noite, ao derrotar Franca por 87 a 79 (42 a 41), em Mogi das Cruzes. Com este resultado, o Corinthians fechou a série semifinal melhor-de-cinco jogos por 3 a 1 e vai decidir com o Ribeirão Preto/COC a partir de quinta-feira. A primeira partida da final será em Mogi.