Corinthians derrota Flamengo por 76 a 74 Com uma cesta do armador Fúlvio a dois segundos do final da partida, o Corinthians derrotou o Flamengo, por 76 a 74 (37 a 28), nesta terça-feira à noite, em Mogi das Cruzes, em jogo válido pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Fúlvio marcou 23 pontos, mas o cestinha da partida, com 26 pontos, foi Guto, do Flamengo.