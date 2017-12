Corinthians encara Campos no basquete Após encerrarem a fase de classificação do Nacional Masculino de Basquete com a mesma campanha ? 18 vitórias e 12 derrotas ? Corinthians/Mogi e ACF/Campos fazem neste sábado, às 11 horas, em Campos, a primeira partida do playoff das quartas-de-final, em série melhor-de-cinco. O time de Mogi classificou-se à frente de Campos, pois venceu no confronto direto, no critério de desempate. Nas duas vezes que se enfrentaram na competição, a vantagem foi dos paulistas: 90 a 87, em Campos, e 88 a 77, em Mogi. ?Na edição passada, o Campos nem alcançou os playoffs. Chegamos nas quartas-de-final com a mesmas condições das outras equipes. Teremos uma série muito eqüilibrada com o Corinthians?, disse Guerrinha, técnico do Campos. A defesa do Campos e da Unit/Uberlândia, favorita ao título, foram as melhores da primeira fase. E justamente nesse fundamento que Guerrinha aposta para vencer o Corinthians.