Corinthians quer resgatar glórias no basquete Resgatar o passado de glórias do basquete do clube e voltar ao caminho das grandes conquistas. Esses são os dois grandes objetivos do Corinthians com a assinatura da parceria com o time de Mogi, que no último Estadual foi terceiro colocado. ?Sempre tivemos um basquete forte. Agora queremos trazer de volta o esporte que perdeu espaço para o vôlei, hoje o segundo no Brasil?, diz Alberto Dualib, presidente do Corinthians. ?E vamos aproveitar a força da nossa torcida.? Leia mais no Jornal da Tarde