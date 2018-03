Corinthians se classifica no basquete O time do Corinthians garantiu vaga nos playoffs do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, nesta quinta-feira, ao derrotar a Ulbra, por 96 a 86 (44 a 46), em Mogi das Cruzes. Em Goiânia, a equipe de Uberlândia, líder do campeonato, venceu o Ajax por 76 a 75 (42 a 42). A equipe mineira venceu 21 partidas e só perdeu cinco.