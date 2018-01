Corinthians vence Franca no basquete O Corinthians/Mogi derrotou, nesta quinta-feira à noite, Franca, por 94 a 92 (42 a 49), no ginásio do adversário, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista Masculino da Série A-1. A disputa foi para a prorrogação, após empate no tempo normal em 79 pontos. O armador Demétrius, de Franca, (26 pontos, 7 rebotes e 7 assistências) foi um dos destaques do jogo. Outros resultados desta quinta-feira: Uniara/Araraquara 94 x 65 Associação Jauense e AD Santo André 70 x 86 Paulistano/UniFMU.