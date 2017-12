Corinthians vence Uberlândia por 89 a 68 O time do Corinthians/Mogi venceu o primeiro duelo diante do Uberlândia nas semifinais do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. A equipe do técnico Edvar Simões marcou 89 a 68 (46 a 35) e fez 1 a 0 na série-melhor-de-cinco. Os dois próximos jogos serão em Uberlândia: quinta e no próximo domingo.