Corinthians volta ao basquete O Corinthians apresentou nesta segunda-feira o seu novo time de basquete. Graças à parceria firmada entre o clube paulista e a equipe de Mogi das Cruzes foi formado o Corinthians/Mogi Basketball. O acordo firmado por um ano prevê investimento de R$ 2,5 milhões. A nova equipe estréia dia 13, pelo Campeonato Paulista, contra o Winner/Limeira, em Limeira. Depois de dois anos, o Corinthians volta a ter um time de basquete adulto masculino. ?Por tradição, o Corinthians sempre teve basquetebol. Com essa parceria, teremos a volta de uma equipe. É um projeto de muita importância e que dá muito orgulho aos corintianos?, afirmou o presidente do Corinthians, Alberto Dualib. ?É uma parceria que já nasce vencedora. Teremos a revelação de novos valores.? A parceria, além de tentar resgatar a tradição do clube no esporte, foi benéfica para o time de Mogi, que enfrentou problemas na temporada passada e estava em busca de parceiros. ?Pensamos na parceira porque estávamos desanimados no final da temporada e sabíamos que necessitávamos de nova vida?, revela Maurício Machado de Mello, presidente do Mogi. Participam do acordo a UMC (Universidade de Mogi das Cruzes), Pizza Hut, Kolumbus e Grupo Padrão. O sonho de Mello é que o acordo seja prorrogado. ?Queremos sempre projetos a médio e longo prazo. Este projeto com certeza deve ter vida longa?, conta Machado de Mello. As partidas que tiverem o mando de campo do Corinthians/Mogi Basquete serão disputadas no ginásio do Mogi. Entre os jogadores mais conhecidos, estão o pivô Josuel, que já defendeu a seleção brasileira, o ala/armador Dedé, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos e o pivô Murilo, que participou da fraca campanha brasileira no Torneio Pré-Olímpico, disputado em Porto Rico ? o Brasil terminou a competição em sétimo lugar. ?A expectativa é de formar um time competitivo. Esperamos ao menos chegar a uma final?, disse o jogador Dedé, que aproveitou para explicar o que aconteceu com o Brasil no Pré-Olímpico. ?Na primeira fase foi muito bem. Depois fomos caindo, perdemos nos detalhes.? O técnico será Carlos Alberto Rodrigues, o Carlão. ?Temos a mesma base do ano passado. O Mogi não ficará devendo a ninguém?, analisou o treinador.