Corinthians/Mogi vence no basquete O Corinthians/Mogi saiu na frente no playoff semifinal do Campeonato Paulista Masculino de Basquete. Jogando em casa, neste domingo, a equipe derrotou Franca por 96 a 83 e fez 1 a 0 na série melhor-de-cinco partidas. Os dois voltam a se enfrentar na terça-feira, em Franca. O cestinha da partida foi Demétrius, que marcou 23 pontos para Franca, mas Fúlvio fez 20 para o Corinthians/Mogi. Na outra semifinal, que começa na segunda-feira, a Uniara/Araraquara recebe o COC/Ribeirão Preto.