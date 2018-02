Croata faz 113 pontos em partida de basquete profissional O ala-armador croata Matej Kuna, de 21 anos, marcou 113 pontos na partida válida pela Segunda Divisão do Campeonato Croata de Basquete, nesta terça-feira, em que sua equipe, o Belisce, derrotou o Pozega por 159 a 77. Foi a terceira maior pontuação da história da Croácia - o recorde pertence a Zdenko Babic, do Zadar, que fez 144 pontos contra o Apoel Nikosia, em 1986. Kuna, de 1,95m, converteu 43 pontos na primeira metade da partida e mais 70 nos últimos 20 minutos. "Meus companheiros perceberam que eu estava acertando tudo e começaram a mandar as bolas para mim", comentou Kuna, que marcou 20 cestas de 3 pontos. No último dia 22 de janeiro, o norte-americano Kobe Bryant marcou 81 pontos na vitória dos Los Angeles Lakers sobre o Toronto Raptors, por 122 a 104, atingindo a segunda maior pontuação da história da NBA - o primeiro é Wilt Chamberlain, que fez 100 pontos defendendo o Philadelphia Warriors contra o New York Knicks, no dia 02 de março de 1962.