Cuba ganha e divide ponta com Brasil A Seleção feminina de basquete de Cuba divide a liderança da Copa América com o Brasil após vencer a República Dominicana por 94 a 47 - o dobro de pontos -, pela segunda rodada do torneio, nesta quinta-feira. Com este resultado, a classificação após o segundo dia de competições é a seguinte: 1.º - Brasil e Cuba, 4 pontos; 3.º - Porto Rico e Canadá, 3 pontos; 5.º - Argentina e República Dominicana, 2 pontos.