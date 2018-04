Curry brilha e Warriors quebra recorde histórico do Bulls de 95/96

O Golden State Warriors escreveu de vez seu nome na história do basquete na última quarta-feira. Com Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson e companhia em noite de gala, a equipe de Oakland fez a festa da torcida da casa ao bater o Memphis Grizzlies por 125 a 104 e chegar à incrível marca de 73 vitórias na temporada, superando o recorde do Chicago Bulls de 1995/1996.

Steve Kerr, armador reserva daquele Bulls e técnico do atual Warriors, chegou a dizer que quando a equipe de Chicago conseguiu a 72ª nos 82 jogos da temporada regular da NBA, achou que o recorde nunca seria quebrado. Afinal, aquele elenco contava com Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman. Mas Curry, Thompson e Green fizeram o que parecia impossível e registraram a melhor campanha da história da liga.

Foi a consagração do atual campeão da liga, que trouxe uma forma completamente nova de atuar. Com um estilo de muita velocidade e focado nos arremessos de três pontos, o Warriors ajudou a revolucionar a NBA, passeou na temporada e já gera dúvida até nos próprios jogadores sobre o limite da equipe. Até o próprio Jordan precisou reconhecer os méritos do time de Oakland.

"Quem sabe o quão longe podemos levar isso?", questionou Curry. "Eu quero parabenizar o Warriors por sua incrível temporada. O jogo do basquete está sempre evoluindo e os recordes são feitos para serem quebrados. O Warriors tem sido muito divertido de ver e estou ansioso para assistir ao que eles podem fazer nos playoffs", escreveu Jordan em comunicado.

Para um momento tão especial, o Warriors teve uma atuação de gala. O adversário não poderia ser melhor, o Memphis Grizzlies repleto de desfalques por lesão. Curry, então, tratou de mostrar seu arsenal de arremessos de longe desde o início. Somente no primeiro período foram seis bolas de três para o armador, o que levou a diferença a 14 pontos nos primeiros 12 minutos.

Curry, aliás, foi um capítulo à parte na noite de quarta. Com somente 29 minutos em quadra, já que passou todo o último período no banco, anotou 46 pontos, sendo 30 em bolas de três. O armador já havia quebrado o recorde de bolas de três na temporada, mas agora levou a marca a um novo patamar, com incríveis 402 em 2015/2016. Vale lembrar que seu recorde anterior, conseguido na temporada passada, era de 286, o que significa que ele acertou 116 a mais neste ano.

Com ele, Draymond Green (11 pontos, nove rebotes e sete assistências) e Klay Thompson (16 pontos) inspirados nos dois primeiros períodos, o primeiro colocado do Oeste praticamente definiu a vitória antes do intervalo. Aí, foi só descansar seus principais jogadores pensando nos playoffs. Leandrinho teve 18 minutos em quadra e terminou com cinco pontos e seis rebotes, enquanto Anderson Varejão não pontuou nos dois minutos em que atuou.

OUTROS RESULTADOS

Com rodada quase cheia e 28 dos 30 equipes em quadra na quarta, aconteceram as últimas definições para os playoffs. Apenas uma vaga ainda estava em jogo e ficou na mão do Houston Rockets. O time texano não teve trabalho para despachar o desinteressado Sacramento Kings por 116 a 81, em casa, e ficou com o oitavo lugar do Oeste, muito em função dos 38 pontos de James Harden. Agora, terá pela frente simplesmente o Warriors na primeira rodada da pós-temporada.

No Leste, aconteceu um incrível empate entre quatro times, que terminaram a temporada com 48 vitórias e 34 derrotas. O Miami Heat se deu melhor nos critérios de desempate e ficou na terceira colocação mesmo com a derrota por 98 a 88 para o Boston Celtics, que também alcançou a mesma marca e foi o quinto da conferência. Entre eles, está o Atlanta Hawks, que perdeu para o Washington Wizards por 109 a 98. Em sexto, com o mesmo retrospecto, aparece o Charlotte Hornets, que bateu o Orlando Magic por 117 a 103.

PLAYOFFS

Os playoffs da NBA estão definidos e começam já neste sábado. No Leste, os confrontos serão: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons, Toronto Raptors x Indiana Pacers, Miami Heat x Charlotte Hornets e Atlanta Hawks x Boston Celtics. Já no Oeste, se enfrentarão: Golden State Warriors x Houston Rockets, San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers.

Confira os resultados da última rodada da NBA:

Boston Celtics 98 x 88 Miami Heat

Brooklyn Nets 96 x 103 Toronto Raptors

Charlotte Hornets 117 x 103 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 110 x 112 Detroit Pistons

Washington Wizards 109 x 98 Atlanta Hawks

Chicago Bulls 115 x 105 Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks 91 x 96 San Antonio Spurs

Houston Rockets 116 x 81 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 92 x 97 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 144 x 109 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 101 x 96 Utah Jazz

Golden State Warriors 125 x 104 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 114 x 105 Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers 107 x 99 Denver Nuggets