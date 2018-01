Curry brilha em duelo de líderes e Warriors derrota Celtics na NBA

Após uma série de atuações mais discretas, Stephen Curry voltou a brilhar na noite deste sábado ao liderar o Golden State Warriors no duelo de líderes de conferência da NBA com o Boston Celtics. E o primeiro colocado do Oeste venceu o do Leste pelo placar de 109 a 105, jogando em casa, graças à grande performance do seu principal astro.

Curry anotou nada menos que 49 pontos, sendo 13 deles nos últimos dois minutos da partida. Ao todo, foram oito cestas de três pontos. O astro registrou ainda quatro rebotes e cinco assistências para liderar a virada do Warriors, que saiu atrás no placar ao fim do primeiro tempo.

E ele não esteve sozinho. Kevin Durant anotou 20 pontos e nove rebotes, enquanto Draymond Green obteve um "double-double" de 15 pontos e 11 rebotes, contando ainda com cinco assistências, para encerrar o recente retrospecto contra o rival - o Warriors vinha de duas derrotas seguidas para o Celtics.

Os visitantes foram liderados por Kyrie Irving, com seus 37 pontos. Jaylen Brown registrou 20, enquanto Al Horford registrou um "double-double" de 15 pontos e 13 rebotes. E Marcus Morris saiu do banco de reservas para quase repetir Horford: foram 12 pontos e oito rebotes.

Com o resultado, o Celtics perdeu a chance de ganhar novamente embalo na temporada. O líder da Conferência Leste vinha de uma sequência ruim até a vitória sobre o Los Angeles Clippers, na quarta-feira. Mas voltou a cair neste sábado, somando agora cinco derrotas nos últimos seis jogos disputados.

Apesar da série negativa, segue na ponta da tabela, com 35 vitórias e agora 15 derrotas, sendo ameaçado pelo Toronto Raptors. Na Conferência Oeste, o Warriors continua com amplo domínio. Ostenta 40 triunfos e apenas dez derrotas, com a melhor campanha da temporada regular da NBA.

Em Detroit, o Oklahoma City Thunder derrotou o Pistons por 121 a 108 em noite especial para Carmelo Anthony. Ele alcançou a marca de 25.000 pontos na NBA - ao todo, anotou 21 neste jogo. Com o feito, se tornou o 21º jogador da história (sendo o 3º ainda em atividade) a atingir a importante marca.

Anthony não foi o único a brilhar na partida. Russell Westbrook mais uma vez anotou um "triple-double", com 31 pontos, 13 assistências e 11 rebotes. E Paul George contribuiu com 26 pontos.

A marca negativa do jogo foi a lesão sofrida por Andre Roberson, considerado um dos melhores defensores da NBA. Ele sofreu dura contusão no joelho, ao cair com impacto no chão, e deixou a quadra de maca.

Com o triunfo, o Thunder se manteve na briga pelas primeiras posições da Conferência Oeste, com 29 vitórias e 20 derrotas, na quinta colocação. Já o Pistons segue na luta para voltar à zona de classificação aos playoffs. É o nono colocado da Conferência Leste, com 22 triunfos e 25 derrotas.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Detroit Pistons 108 x 121 Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers 114 x 112 Orlando Magic

Atlanta Hawks 104 x 129 Washington Wizards

Miami Heat 95 x 91 Charlotte Hornets

Golden State Warriors 109 x 105 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 111 x 97 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 91 x 89 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos deste domingo:

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

Houston Rockets x Phoenix Suns

New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Toronto Raptors x Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder x Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs x Sacramento Kings