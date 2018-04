Curry brilha, Warriors batem Blazers e vencem a 7ª seguida na NBA

O Golden State Warriors segue irresistível na temporada 2014/2015 da NBA. Líder disparado da Conferência Oeste e com a melhor campanha de toda a liga, a equipe chegou à sétima vitória consecutiva ao despachar o desfalcado Portland Trail Blazers na rodada de terça-feira, por 122 a 108, mesmo atuando na casa do adversário.

Mais uma vez o destaque ficou por conta do armador Stephen Curry. Grande candidato a MVP (jogador mais valioso) da temporada, ele tomou conta do jogo e terminou com 33 pontos, sendo 15 em bolas de três, além de 10 assistências. Andre Iguodala deixou o banco para anotar 21 pontos, enquanto Klay Thompson contribuiu com 16. Andrew Bogut (10 pontos e 16 rebotes) e Draymond Green (14 pontos e 11 rebotes) ainda anotaram "double-doubles". Leandrinho anotou somente cinco pontos e cinco assistências.

O forte jogo coletivo fez o Warriors chegar a 58 vitórias, oito à frente do segundo colocado do Oeste, o Memphis Grizzlies. O Portland é o quarto da conferência, com 44. Na terça, o time teve o armador Damian Lillard como destaque, com 29 pontos. Vale lembrar que LaMarcus Aldridge, Wesley Matthews, Chris Kaman e Nicolas Batum, todos lesionados, não atuaram.

Em outra partida entre duas das principais equipes do Oeste, o Dallas Mavericks levou a melhor no duelo texano diante do San Antonio Spurs na terça-feira por 101 a 94, em casa. Foi a 45.ª vitória da equipe, sétima colocada da conferência, uma posição atrás do próprio Spurs, que tem 44 triunfos mas perdeu uma vez a menos - 27 a 26.

O Mavericks precisou superar um início ruim, já que perdeu o primeiro quarto por 29 a 17, para vencer. O grande destaque ficou por conta de Monta Ellis, que igualou sua melhor atuação na temporada ao anotar 38 pontos. Dirk Nowitzki contribuiu com um "double-double", ao marcar 15 pontos e pegar 13 rebotes. Pelo Spurs, em dia pouco inspirado do trio formado por Tony Parker, Manu Ginóbili e Tim Duncan, que somados anotaram 21 pontos, Kawhi Leonard foi o melhor em quadra, com 19 pontos e nove rebotes.

Quem voltou a se destacar na terça foi o armador Russell Westbrook. Se dessa vez não anotou um "triple-double", ele comandou a vitória do Oklahoma City Thunder diante do Los Angeles Lakers por 127 a 117, em casa, com um "double-double". Foram 27 pontos e 11 assistências para o astro, que viu Enes Kanter ainda contribuir com 25 pontos e 16 rebotes. O cestinha, no entanto, saiu do lado do Lakers: Jordan Clarkson, com 30 pontos.

Nas outras partidas do dia, o Miami Heat caiu diante do Milwaukee Bucks por 89 a 88, fora de casa, graças à cesta no estouro do cronômetro de Khris Middleton. Também apertado, o Sacramento Kings passou pelo Philadelphia 76ers por 107 a 106, com 33 pontos e 17 rebotes de DeMarcus Cousins. Já o Detroit Pistons contou com 28 pontos de Reggie Jackson para bater o Toronto Raptors por 108 a 104.

Acompanhe as partidas da NBA nesta quarta-feira:

Charlotte Hornets x Brooklyn Nets

New York Knicks x Los Angeles Clippers

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Washington Wizards x Indiana Pacers

Toronto Raptors x Chicago Bulls

Boston Celtics x Miami Heat

Memphis Grizzlies x Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans x Houston Rockets

Denver Nuggets x Philadelphia 76ers

Utah Jazz x Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns x Sacramento Kings