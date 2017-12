Curry evolui, mas será poupado em duelo do Warriors contra o Cavaliers na NBA

Astro do Golden State Warriors, Stephen Curry está praticamente recuperado de lesão. Mas não voltará ao time para a rodada de Natal da NBA, nesta segunda-feira, apesar do grande duelo contra o Cleveland Cavaliers, em uma reedição da última final do campeonato.

Curry ficará de fora da importante partida porque o técnico Steve Kerr decidiu poupá-lo, para evitar maiores riscos. O jogador ficou ausente dos últimos oito jogos da franquia em razão de uma contusão no tornozelo direito.

"O cara ainda não jogou sequer uma partida de 3 por 3. Se não fosse contra o Cleveland no Natal, todo mundo diria que obviamente ele não precisaria jogar porque nem fez uma partida de 3 por 3. Seria algo óbvio. Mas, por causa da magnitude do jogo, todo mundo quer saber se ele vai jogar...", disse o técnico do Warriors, Steve Kerr.

O treinador reconheceu que o jogador está se recuperando bem fisicamente, mas admitiu que ainda não é a hora de promover o retorno do astro da equipe. "Mas não podemos deixar isso afetar o nosso julgamento. Ele não pode jogar ainda. Isso seria completamente irresponsável da minha parte", declarou o treinador.

Kerr também apoia a decisão de preservar Curry no fato de que o time perdeu apenas uma das oito partidas que disputou na ausência do astro. Em boa fase, o Warriors vinha de uma sequência invicta de 11 partidas até ser derrotado pelo Denver Nuggets, por 96 a 81, em casa, na noite de sábado.