Curry faz 51 pontos e Warriors atingem marca histórica na NBA

O armador Stephen Curry anotou 51 pontos nesta quarta-feira, 36 deles na primeira metade do jogo, e liderou o Golden State Warriors em seu oitavo triunfo consecutivo na NBA, ao bater, fora de casa, o Washington Wizards, por 134 a 121. Com o resultado, os Warriors igualaram a melhor marca nos primeiros 49 jogos em início de temporada da história da liga - 45 vitórias e quatro derrotas - que pertence ao Philadelphia 76ers de 1966/1967.

A equipe do Golden State, que soma nove vitórias nas últimas dez partidas, continua como a melhor equipe da liga e da Conferência Oeste, com quatro jogos de frente para o San Antonio Spurs (41-8). Curry também anotou sete rebotes e duas assistências e igualou sua marca pessoal de 11 bolas de três em um único jogo.

O ala-armador Klay Thompson foi o segundo cestinha da equipe californiana com 24 pontos, enquanto os alas Harrison Barnes e Draymond Green anotaram 12 pontos cada um. O brasileiro Leandrinho atuou por cerca de 15 minutos e acrescentou quatro pontos, um rebote e duas assistências para o Golden State, que joga novamente no sábado, em casa, contra o Oklahoma City Thunder.

Pelos Wizards (21-26), que ocupam a 11ª posição da Conferência Leste, o líder do ataque foi o armador John Wall, com double-double de 41 pontos, sua melhor marca da temporada, e dez assistências. Bradley Beal veio em seguida com 18 pontos, enquanto o brasileiro Nenê obteve 12 pontos e sete rebotes em 19 minutos de ação. O time da capital volta a jogar nesta sexta-feira, em casa, contra o Philadelphia 76ers.

O líder da Conferência Leste, Cleveland Cavaliers, foi a Charlotte e viu sua sequência de cinco vitórias seguidas ser interrompida ao cair diante dos Hornets, por 106 a 97. Jeremy Lin foi o principal destaque do time vencedor com 24 pontos, seguido pelo ala Marvin Williams, com 16, e Nicolas Batum, com 10. Os Hornets têm a nona melhor campanha do Leste com 24 vitórias e 25 derrotas.

Os Cavaliers (35-13), por sua vez, foram liderados por Kyrie Irving, que anotou 26 pontos, enquanto LeBron James somou 23 e J.R. Smith conseguiu 14. Já o brasileiro Anderson Varejão ficou sete minutos em quadra e anotou dois pontos. As duas equipes voltam a jogar nesta sexta-feira. Os Cavs visitam os Celtics em Boston, enquanto os Hornets recebem o Miami Heat.

Em Salt Lake City, o ala Derrick Favors se destacou com um double-double de 16 pontos e dez rebotes no quarto triunfo consecutivo do Utah Jazz, que bateu o Denver Nuggets por 85 a 81.

Com quatro vitórias seguidas, o Utah Jazz tem sua melhor sequência na temporada e se mantém na nona posição da Conferência Oeste, com a marca de 23 vitórias e 25 derrotas, muito próximo do Portland Trail Blazers (24v-26d), a primeira equipe dentro da zona dos playoffs.

O ala Gordon Hayward também alcançou 16 pontos, enquanto o armador brasileiro Raulzinho voltou a jogar bem e terminou a partida com dez pontos, quatro assistências e quatro rebotes em 27 minutos de ação.

Já os Nuggets (19-31) têm a 11ª campanha do Oeste e foram conduzidos pelo ala italiano Danilo Gallinari, com 24 pontos, seguido por Kenneth Faried, com 14, e Gary Harris, com 11.

As duas equipes têm novo compromisso nesta sexta-feira. O Jazz recebe o Milwaukee Bucks em Slat Lake City e os Nuggets o Chicago Bulls em Denver.

Confira os resultados desta quarta-feira na NBA:

Philadelphia Sixers 86 x 124 Atlanta Hawks

Charlotte Hornets 106 x 97 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 100 x 114 Indiana Pacers

Boston Celtics 102 x 95 Detroit Pistons

Washington Wizards 121 x 134 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 117 x 114 Orlando Magic

Dallas Mavericks 90 x 93 Miami Heat

San Antonio Spurs 100 x 97 New Orleans Pelicans.

Utah Jazz 85 x 81 Denver Nuggets

Sacramento Kings 102 x 107 Chicago Bulls

Los Angeles Clippers 102 x 108 Minnesota Timberwolves