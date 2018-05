Curry quebra recorde e marca 51 pontos em vitória dos Warriors

Curry comandou o triunfo com incríveis 51 pontos, sendo 30 deles em arremessos de três pontos. Com o primeiro destes chutes de longa distância, ele quebrou o recorde de maior número de partidas consecutivas acertando ao menos uma bola de três. Agora, são 128 para o armador do Warriors, ultrapassando as 127 de Kyle Korver, do Atlanta Hawks.

De quebra, Curry ainda distribuiu oito assistências e pegou sete rebotes, para completar uma noite memorável para o armador. Só que o placar não demonstrou a dificuldade enfrentada pelo Warriors no primeiro tempo, no qual terminou perdendo por quatro pontos: 63 a 59. Somente a partir do terceiro quarto, a equipe acertou a marcação na defesa e viu o ataque fluir para abrir vantagem.

Marreese Speights deixou o banco para contribuir com 14 pontos. Leandrinho anotou seis, enquanto o novo reforço Anderson Varejão marcou cinco e ainda pegou cinco rebotes. Pelo Magic, destaque para os 20 pontos de Evan Fournier, sendo 17 deles no primeiro tempo.

A vitória deixou o time de Oakland ainda mais tranquilo na liderança da Conferência Oeste, com 52 vitórias em 57 partidas, enquanto o Orlando é o 11.º no Leste, com 25 triunfos. No encalço do Warriors no Oeste está o Oklahoma City Thunder, terceiro colocado. Mas a equipe sofreu sua 17.ª derrota na quinta, ao ser surpreendido pelo New Orleans Pelicans por 123 a 119, fora de casa.

Anthony Davis liderou a vitória do 11.º colocado do Oeste com 30 pontos e contou com o auxílio de Ryan Anderson (26 pontos), Jrue Holiday (22) e Norris Cole (21). Mas os números mais impressionantes saíram do lado do Thunder. Russell Westbrook foi o cestinha com 44 pontos, enquanto Kevin Durant marcou 32 e ainda pegou 14 rebotes.

À frente do Thunder está o San Antonio Spurs, vice-líder do Oeste que chegou à 49.ª vitória na temporada ao passar pelo Utah Jazz por 96 a 78, mesmo fora de casa. Kawhi Leonard comandou o triunfo com 29 pontos, enquanto Raulzinho saiu do banco para marcar quatro pontos pelo Jazz.

Confira os resultados de quinta-feira da NBA:

Orlando Magic 114 x 130 Golden State Warriors

Boston Celtics 112 x 107 Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans 123 x 119 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 106 x 116 Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers 105 x 119 Houston Rockets

Utah Jazz 78 x 96 San Antonio Spurs

Acompanhe as partidas da NBA nesta sexta-feira:

Indiana Pacers x Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

New York Knicks x Orlando Magic

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks x Chicago Bulls

Dallas Mavericks x Denver Nuggets

Sacramento Kings x Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies