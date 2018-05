Curry reage, bate recorde e lidera Warriors em vitória sobre o Pelicans

Apenas três dias após passar em branco nas cestas de três, algo raro em suas últimas temporadas, Stephen Curry ressurgiu com força na noite desta segunda-feira. Como se compensasse a fraca atuação da sexta, o armador bateu o recorde histórico da NBA ao acertar 13 tiros de três (em 17 tentativas), liderando a vitória do Golden State Warriors sobre o New Orleans Pelicans por 116 a 106, em casa.

Com a incrível marca, Curry encerrou a partida com 46 pontos, cestinha absoluto do confronto. O astro do Warriors deixou para trás o recorde anterior, de 12 cestas de três pontos em apenas um jogo. Kobe Bryant, Donyell Marshall e ele próprio detinham a marca superada nesta segunda.

O desempenho de Curry contrasta com a atuação da sexta, quando simplesmente não acertou nenhuma tentativa de três. Assim, encerrou outra sequência histórica, de 157 partidas seguidas anotando ao menos uma cesta de três. E o Warriors acabaram sendo batido com certa facilidade pelo Los Angeles Lakers.

Curry contou com a colaboração de Klay Thompson, responsável por 24 pontos, e Kevin Durant, com 22. O brasileiro Anderson Varejão não foi relacionado para o jogo. Do lado do Pelicans, Anthony Davis brilhou com seus 33 pontos e seus 12 rebotes.

Com o triunfo, o Warriors se recuperam na Conferência Oeste, agora com cinco vitórias e duas derrotas. A equipe ocupa o quarto lugar. Já o Pelicans vive situação completamente oposta. Ainda sem vencer, tem sete derrotas seguidas, com a pior campanha da temporada até agora.

Se Varejão não recebeu oportunidade na noite passada, Nenê e Raulzinho tiveram chances em quadra. O primeiro deu contribuição discreta para o triunfo do Houston Rockets sobre o Washington Wizards por 114 a 106, diante da torcida. Nenê anotou quatro pontos e quatro rebotes nos 21 minutos em que esteve em quadra.

O brasileiro foi ofuscado pela atuação de James Harden, responsável por 32 pontos, 15 assistências e seis rebotes. Ryan Anderson anotou 23 pontos e Trevor Ariza contribuiu com 15. O Rockets ocupa o sétimo lugar da Conferência Oeste, com quatro triunfos e três derrotas.

Jogando fora de casa, o Utah Jazz derrotou o Philadelphia 76ers por 109 a 84. Raulzinho teve desempenho ainda mais tímido que Nenê, com apenas uma assistência em dois minutos em quadra. O Jazz soma agora cinco vitórias e três derrotas, em quinto lugar no lado Oeste. Na outra Conferência, o 76ers é o lanterna, ainda sem vitórias. São seis revezes consecutivos.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers 84 x 109 Utah Jazz

Washington Wizards 106 x 114 Houston Rockets

Charlotte Hornets 122 x 100 Indiana Pacers

Chicago Bulls 112 x 80 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 97 x 85 Miami Heat

Los Angeles Clippers 114 x 82 Detroit Pistons

Golden State Warriors 116 x 106 New Orleans Pelicans

