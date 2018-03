Curry tem nova torção, mas Durant faz Warriors vencer; Celtics vai aos playoffs

Em um jogo no qual Stephen Curry voltou a sofrer uma torção no tornozelo direito e precisou deixar a quadra após atuar por apenas dois minutos no confronto, o Golden State Warriors foi liderado por grande atuação de Kevin Durant para vencer o San Antonio Spurs por 110 a 107, em casa, pela rodada da noite de quinta-feira da NBA.

Cestinha da partida, o astro terminou com 37 pontos e ainda garantiu um "double-double" ao apanhar 11 rebotes, sendo que ainda contabilizou quatro assistências e quatro tocos pela equipe de Oakland.

Com o resultado, os atuais campeões da liga de basquete dos Estados Unidos passaram a somar 51 vitórias e 14 derrotas na vice-liderança da Conferência Oeste, enquanto o Houston Rockets segue na ponta, na qual até a rodada desta quinta-feira estava com 51 triunfos e 13 revezes. Já o Spurs é o quinto colocado do Oeste, agora com 28 derrotas em 65 partidas nesta temporada regular.

Antes de Durant dar show pelo time da casa, o Warriors viu Curry torcer o mesmo tornozelo direito que ele lesionou no último dia 2 de fevereiro ao pisar no pé de seu companheiro Zaza Pachulia em vitória sobre o Atlanta Hawks. Assim, o astro deixou a quadra com apenas dois pontos e não contabilizou números em nenhum outro fundamento ao se ver obrigado a sair do duelo.

Pelo lado do Spurs, LaMarcus Aldridge foi o grande destaque do time ao marcar 30 pontos e apanhar 17 rebotes, mas terminou derrotado na partida muito equilibrada que só foi definida no final. Sem Curry, o time de Oakland ainda contou com atuação importante de Draymond Green, que obteve o seu terceiro "triple-double" nesta temporada ao fazer 11 pontos, pegar 12 rebotes e distribuir dez assistências.

CELTICS NOS PLAYOFFS

Contando com o retorno de Kyrie Irving, que havia ficado fora da partida anterior do time por causa de dores no joelho, o Boston Celtics venceu o Minnesota Timberwolves por 117 a 109, fora de casa, em outro jogo da rodada desta quinta à noite, e assegurou a sua presença nos playoffs da NBA.

Vice-líder da Conferência Leste, a equipe de Massachusetts agora soma 46 vitórias em 66 partidas e só está atrás do Toronto Raptors, que até a rodada desta quinta-feira ostentava 47 triunfos em 64 duelos. Já o Timberwolves, sexto colocado do Oeste, tem 29 derrotas em 67 confrontos na temporada.

De volta, Irving foi decisivo com 23 pontos, terminando o embate como cestinha de sua equipe, sendo que ainda deu oito assistências e pegou sete rebotes. Al Horford também se destacou pela equipe visitante, com 20 pontos, oito rebotes e seis assistências.

O Celtics ainda superou um grande susto para sair de quadra vencedor nesta quinta-feira. Após dar uma enterrada no terceiro período do duelo, o jovem Jaylen Brown, de 21 anos, viu suas mãos escorregarem no aro e caiu violentamente com as costas no chão. Logo em seguida, os médicos das duas equipes correram para a quadra para prestar atendimento e houve grande apreensão por parte de torcedores e jogadores.

Apesar da queda brusca, Brown conseguiu se levantar e saiu de quadra caminhando até os vestiários. Ele foi submetido a exames para saber se sofreu concussão e ainda foi levado a um hospital antes do final da partida para ser submetido a outros testes.

Pelo Timberwolves, o sérvio Nemanja Bjelica brilhou como cestinha da partida, com 30 pontos, seu recorde pessoal na NBA. Inspirado, ele acertou seis de nove arremessos da linha dos três pontos e ainda assegurou um "double-double" ao pegar 12 rebotes. Porém, não evitou a terceira derrotada seguida de sua equipe na competição.

Outro time que saiu de quadra vencedor na rodada desta quinta-feira foi o Oklahoma City Thunder, que atropelou o Phoenix Suns por 115 a 87, em casa, e passou a somar 38 triunfos em 67 jogos e figura na sétima posição do Oeste. A equipe do Arizona, por sua vez, amargou a sua 48ª derrota e está na penúltima posição desta conferência.

O grande destaque desta vitória foi o astro Russell Westbrook, com 27 pontos, nove assistências e oito rebotes, enquanto Paul George colaborou com mais 21 pontos pelos anfitriões, que ainda tiveram Steven Adams com um "double-double" de 16 pontos e 12 rebotes. Pelo lado do Suns, Devin Booker foi o cestinha do jogo, com 30 pontos.

Já em uma partida entre dois times que estão na luta direta por classificação aos playoffs na rodada desta quinta, o Miami Heat levou a melhor ao superar o Philadelphia 76ers por 108 a 99, em casa. Assim, passou a ter 35 vitórias em 66 jogos e ocupa a sétima posição do Leste. Com o mesmo número de triunfos, mas com duas derrotas a menos do que o rival, a equipe da Filadélfia é a sexta colocada desta conferência.

Confira os resultados da rodada desta quinta-feira à noite:

Charlotte Hornets 111 x 125 Brooklyn Nets

Miami Heat 108 x 99 Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves 109 x 117 Boston Celtics

Oklahoma City Thunder 115 x 87 Phoenix Suns

Golden State Warriors 110 x 107 San Antonio Spurs

Confira os jogos da rodada desta sexta-feira:

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

Detroit Pistons x Chicago Bulls

Toronto Raptors x Houston Rockets

Milwaukee Bucks x New York Knicks

Memphis Grizzlies x Utah Jazz

New Orleans Pelicans x Washington Wizards

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors

Sacramento Kings x Orlando Magic

Los Angeles Clippers x Cleveland Cavaliers