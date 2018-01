Curry volta a se destacar e Warriors vence Nuggets; Cavaliers decepciona

Dois dos principais astros da NBA, Stephen Curry e LeBron James tiveram atuações opostas na noite desta segunda-feira. Enquanto o primeiro brilhou mais uma vez ao liderar o Golden State Warriors na conquista de mais uma vitória, o segundo decepcionou a torcida com um desempenho apagado, que resultou na derrota do Cleveland Cavaliers. Pela mesma rodada, Houston Rockets e Toronto Raptors venceram fora de casa.

Jogando em casa, o Warriors derrotou o Denver Nuggets por 124 a 114. E Curry mostrou mais uma vez que vive grande fase, após desfalcar o time numa série de jogos no fim do ano passado, por conta de lesão. O astro vem liderando a equipe com tranquilidade enquanto Kevin Durant se recupera de problema físico.

Nesta segunda, Curry foi o cestinha da partida, com 32 pontos. Contribuiu ainda com nove assistências. O MVP das temporadas 2014/15 e 2015/16 teve a companhia de Klay Thompson e seus 19 pontos. Draymond Green obteve mais um "double-double" na temporada, com 23 pontos e dez assistências, encaminhando a quinta vitória seguida dos atuais campeões da NBA.

Pelo Nuggets, Nikola Jokic registrou seu primeiro "triple-double" da temporada, com 22 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Com jogo mais coletivo, a equipe teve outros três jogadores somando ao menos 20 pontos. Gary Harris anotou 22 pontos, enquanto Jamal Murray e Trey Lyles marcaram 21 cada.

Foi o 33º triunfo do Warriors na temporada. O time, que soma apenas oito derrotas, segue como o dono da melhor campanha da temporada regular até agora. Apesar da 19ª derrota (tem 21 triunfos), o Nuggets continua dentro da zona de classificação aos playoffs. É o sétimo lugar da Conferência Oeste, que é liderada com folga pelo Warriors.

Tentando se aproximar do líder, o Houston Rockets fez bonito nesta segunda ao bater o Chicago Bulls por 116 a 107, fora de casa, mesmo sem ainda poder contar com James Harden - Nenê também continua fora. Eric Gordon e Chris Paul marcaram 24 pontos e nove assistências cada enquanto Gerald Green registrou 22 pontos. Bobby Portis foi o destaque do Bulls, com a mesma pontuação.

Apesar da ausência do astro Harden nas últimas semanas, o Rockets segue na briga pelas primeiras posições do lado Oeste. Na vice-liderança, tem 28 vitórias e 11 derrotas. O Bulls, ainda muito irregular, é o 13º da Conferência Leste, com 14 triunfos e 27 derrotas.

CAVALIERS DECEPCIONA

Se Curry anotou 32 pontos na noite desta segunda, LeBron James registrou apenas dez. Menos mal que contribuiu com oito rebotes e cinco assistências. O astro acabou ofuscado pela atuação dos reservas Jeff Green e Kyle Korver, com 22 e 19 pontos, respectivamente. Mesmo assim, não evitaram a derrota do Cavaliers para o Minnesota Timberwolves por 127 a 99, fora de casa.

O grande destaque da partida disputada em Minnesota foi Andrew Wiggins, cestinha do duelo, com 25 pontos. Ele teve a ajuda de Jimmy Butler e Karl-Anthony Towns. O primeiro registrou 21 pontos, oito rebotes e nove assistências. E o segundo cravou um "double-double" de 19 pontos e 12 rebotes.

O revés manteve o Cavaliers na terceira colocação da Conferência Leste. Agora soma 26 vitórias e 14 derrotas e continua atrás do líder Boston Celtics e do Toronto Raptors, que voltou a vencer nesta segunda. Fora de casa, a equipe canadense derrotou o Brooklyn Nets por um apertado 114 a 113, na prorrogação.

DeMar DeRozan foi o herói dos visitantes, ao marcar 35 pontos. Jonas Valanciunas (21 pontos e 13 rebotes) e Kyle Lowry (18 pontos e 11 assistências) anotaram um "double-double". O Raptors tem agora 28 triunfos e 10 derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Indiana Pacers 109 x 96 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 113 x 114 Toronto Raptors

Chicago Bulls 107 x 116 Houston Rockets

Minnesota Timberwolves 127 x 99 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 112 x 109 Detroit Pistons

Sacramento Kings 100 x 107 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 124 x 114 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 109 x 107 Atlanta Hawks

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Toronto Raptors x Miami Heat

Oklahoma City Thunder x Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks x Orlando Magic

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings