Dallas bate o Miami Heat no primeiro jogo da final da NBA Mesmo sem uma grande atuação do astro alemão Dirk Nowitzki, o Dallas Mavericks saiu na frente na decisão da NBA. No noite desta quinta-feira, o time do Texas venceu o Miami Heat por 90 a 80, em casa, e abriu vantagem de 1 a 0 na série melhor-de-sete que decide a Liga Profissional Norte-Americana de Basquete. O nome do jogo foi o armador Jason Terry, que contribuiu com 32 pontos para o Dallas. Nowitzki anotou apenas 16 pontos. A segunda partida da final da NBA acontecerá no próximo domingo, novamente em Dallas. Depois, a série seguirá para a Flórida, onde o Miami poderá jogar até três partidas consecutivas com sua torcida a favor. Os dois últimos jogos, se forem necessários, serão novamente no Texas. As duas equipes buscam o título inédito na liga. Pelo lado do Miami Heat, o superpivô Shaquille O´Neal não teve um grande desempenho e marcou só 17 pontos. Mais uma vez, sua fraquíssima média de acertos de lances livres foi decisiva para a derrota da equipe. De nove tentativas de arremesso livre, O´Neal fez apenas um ponto. O ala/armador Dwyane Wade foi o melhor do time da Flórida com 28 pontos. Troca-troca A direção do Toronto Raptors anunciou, na noite desta quinta, uma negociação de troca de jogadores com o Utah Jazz. O pivô brasileiro Rafael "Baby" Araújo sai do time canadense e vai para a equipe de Salt Lake City, que recebe o ala Kris Humphries, o pivô Robert Whaley e uma quantia em dinheiro.