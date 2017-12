Dallas bate Phoenix, fecha série e vai à final da NBA O Dallas Mavericks venceu o Phoenix Suns por 102 a 93, na noite deste sábado, em Phoenix, e fechou em 4 a 2 a série decisiva da Conferência Oeste da NBA. Agora, a equipe do Texas faz a final da liga norte-americana de basquete contra o Miami Heat, que venceu o Detroit Pistons, também por 4 a 2, na final da Conferência Leste. Assim como o Miami, o Dallas chega pela primeira vez à grande final. O Phoenix começou melhor a partida e terminou o primeiro tempo com 12 pontos de vantagem: 51 a 39. O brasileiro Leandrinho, que não saiu jogando, era até então um dos destaques da equipe do Arizona, com 10 pontos. No terceiro quarto, no entanto, e equipe perdeu rendimento e permitiu a aproximação do Dallas, que terminou a parcial a apenas quatro pontos: 66 a 62. Na etapa final, no entanto, o Dallas impôs seu ritmo de jogo mais forte e tomou a frente logo no início. O time da casa se descontrolou e perdeu o contato no placar. Leandrinho terminou a partida com apenas 14 pontos. O Phoenix ainda fez o cestinha do jogo, Boris Diaw, com 30 pontos. Pelo Dallas, se destacam os alas Dirt Nowitzki, com 24 pontos - 16 deles na segunda metade do jogo - e 10 rebotes, e Josh Howard, com 20 pontos e 15 rebotes. Jerry Stackhouse saiu do banco de reservas para marcar 19 pontos. Em vantagem Por ter melhor campanha durante a temporada - 60 vitórias e 22 derrotas na fase de classificação, contra 52 vitórias e 30 derrotas do rival -, o Dallas tem a vantagem de fazer em casa os dois primeiros jogos da decisão - e também os dois últimos, se necessário. O Miami recebe a terceira e a quarta partidas, e também a quinta, se houver necessidade. A decisão começa na quinta-feira, e o segundo jogo será domingo.