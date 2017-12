Dallas contrata o veterano Hardaway O Dallas Mavericks anunciou nesta quarta-feira a contratação do veterano Tim Hardaway, de 35 anos, que disputou as últimas temporadas pelo Miami Heat. O jogador, cinco vezes selecionado para o All Star Game da NBA e um dos integrantes Dream Team que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney, retomará a parceria com o técnico Don Nelson, com quem atuou durante seis anos no Golden State Warriors. "Estamos muito felizes de contar com Hardaway?, disse Nelson. "É o tipo de jogador que queremos não só na temporada regular, mas também nos playoffs". Hardaway teve problema físicos no pé e no joelho e não foi bem nas duas últimas temporadas com o Miami. O veterano poderá ser reserva do canadense Steve Nash, um dos destaques de seu país na Copa América, em Neuquén, na Argentina.